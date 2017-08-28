صراحة – خالد الحسين : وظفت وزارة النقل كاميرات المراقبة التلفزيونية ذات الدوائر المغلقة على الطرق والتقاطعات المهمة في عديد من المواقع داخل منطقة المشاعر المقدّسة، بهدف مراقبة حركة نقل الحجيج، وحركة النقل التردّدي.

وتم تركيب 11 كاميرا ،منها 5 كاميرات في مشعر عرفات، و4 كاميرات داخل طرق المشاة، وكاميرتين داخل مشعر مزدلفة، حيث تقوم بحركة رصد انسيابية في الاتجاهين، وتفادي سلبيات الحركة مستقبلاً، كما تمّ تجهيز غرفة مؤقتة للتحكم في مقر الوزارة بمشعر عرفات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التقنيات الحديثة المتعدّدة التي تستخدمها منظومة النقل في حج هذا العام للإسهام مع الجهات الأمنية المختلفة في توجيه الحجيج ومراقبة حركتهم خلال أوقات النفرة من عرفات إلى مزدلفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن أحمد شلاش أنّ الوزارة تسعى لاستخدام التقنيات الحديثة حرصاً منها على سلامة الحجيج وإسهاماً منها في رفع مستوى المراقبة الجوهرية في أثناء موسم الحج في المشاعر المقدّسة وخلال تحركات الحجيج على الطرقات.

وبين المهندس شلاش، أنّ المشروع يعد في مرحلته الأولى ضمن مشروع متكامل لرصد الحركة في المشاعر المقدّسة، وسيتم تطويره خلال موسم الحج القادم، بإذن الله ليشمل طرق المشاعر المقدّسة كافة.