صراحة – نواف العايد : أزالت بلدية غرب الدمام الأحواش المخالفة في سوق المواشي بالدمام استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وضبطت 6 مخالفين لبيع المواشي خارج نطاق السوق.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية ممثلة بإدارة المراقبة والنظافة قامت بإزالة 36 حوشاً مخالفاً في سوق المواشي بالدمام، وضبطت 6 مخالفين لبيع المواشي خارج نطاق السوق .

وأفاد أن البلدية أكملت استعداداتها لعيد الأضحى المبارك 1438هـ، من خلال تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والجوامع ومصليات العيد، والتركيز على مداخل المدينة والطرق العامة، وحث مقاولي صيانة الحدائق والتجميل ضمن نطاق غرب الدمام بتكثيف أعمال صيانة الحدائق وذلك استعدادا لاستقبال المتنزهين.

وأكد المهندس القحطاني أن إدارة صحة البيئة بغرب الدمام قامت بالسماح للمطابخ بالذبح خلال عيد الأضحى المبارك في الأيام ( 10-11-12-13) من شهر ذو الحجة الجاري، وفق الضوابط المنظمة للذبح، موضحًا أنه تم السماح لأربعة مطابخ في نطاق التخديم بغرب الدمام، لالتزامها بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالذبح، حيث تم وضع ملصق خاص بتصريح الذبح.

وأشار إلى أن البلدية تقوم بمتابعة جميع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بغرب الدمام عبر المنصة التفاعلية بالأمانة 940 وقنوات التواصل الاجتماعي، وتعمل على معالجتها بالسرعة اللازمة.