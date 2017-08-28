صراحة – نواف العايد :أعادت شرطة منطقة عسير 17212 مخالفا لأنظمة الحج منذ بداية الحملة الأمنية وحتى يوم أمس 5 / 12 / 1438 هـ تطبيقاً لأنظمة الحج لهذا العام بإشراف من مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن سليمان القرزعي .

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش في تصريح لوكالة الأنباء السعودية ،أنه تم تشكيل لجنة رئيسية لمتابعة مكاتب حملات الحج، والحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات التنظيمية .

وكشف أنه تم ضبط 3 مكاتب وهمية ، وتم أعادت 16398 مخالفا عبر النقاط الأمنية الثابتة والمؤقتة المنتشرة في المنطقة المؤدية إلى مكة المكرمة ، في حين بلغ عدد المخالفين السعوديين المعادين 814 شخصا .

وقال الرائد الدباش ” إن اللجان المشكلة أعدت الخطط اللازمة لمباشرة مهام عملها في جميع المحافظات والمراكز، وتنفيذها للخطة الأمنية في مراكز العبور والطرقات المؤدية إلى مكة المكرمة ” .

من جهته أكد مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح القرزعي، أنه تم استحداث نقاط فرز ثابتة في مراكز الضبط الأمني على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مكة المكرمة، لضبط المخالفين لأنظمة الحج، ودعمها بالقوى البشرية والآليات الحديثة، للتأكد من نظامية العابرين، إلى جانب نقاط التفتيش المفاجئة على الطرق الرئيسية والفرعية والبرية والزراعية ،مهيباً بالمواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بأنظمة الحج والعمرة والحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة.