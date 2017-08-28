صراحة – فيصل القحطاني : أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم “الهولندي “بيرت فان مارفيك أهمية مباراة الغد التي ستجمع المنتخبين السعودي والإماراتي في الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ,كونها ستعزز حظوظنا في التأهل.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أقيم اليوم في ملعب المباراة “ستاد هزاع بن زايد”: “عملنا طوال الفترة الماضية بإتزان كبير من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا والمنافسة بقوة على نقاط المواجهة”.

وأضاف: “عملنا طوال الفترة الماضية على المحافظة على طريقة لعبنا بثبات على مستوى الأداء الفني فمواجهتنا لن تكون سهلة كون المنافس لازال يمتلك حظوظ التأهل على الرغم من الفارق النقطي الذي بيننا لذلك أتوقع بأنها المواجهة ستتسم بالحماس و الإثارة”.

وأكد مارفيك جاهزية نواف العابد للقاء الغد بعد غيابه الفترة الماضية , وفي المقابل غياب محمد البريك بسبب إصابة في كاحل القادم, مشيراً إلى أن أن الضغط جزء لا يتجزئ في رياضة كرة القدم، موضحًا بأنهم اعتادوا على العمل تحت الضغط.، مبيناً أن الأخضر لم يحسم التأهل حتى الآن فما تم إنجازه هو 50‎%‎ فقط.

من جانبه أكد مهاجم المنتخب السعودي محمد السهلاوي جاهزية الأخضر لمواجهة منتخب الإمارات وقال : “مواجهة الغد سنكون فيها في كامل جاهزيتنا وحضورنا الذهني من أجل حسم نقاطها الثلاث لإكمال مشوارنا نحو بلوغ كأس العالم 2018 والذي عملنا عليه على مدار عامين”.

و أضاف: “لدينا هدف واحد سنلعب من أجله وهو الفوز وزيادة حظوظنا في التأهل لكأس العالم وبإذن الله وتوفيقه سنكون قادرين على تحقيق ذلك”.