صراحة – خالد الحسين : خصصت “الصحة” ٤٨سريرا لضربات الشمس بمستشفى منى الوادي، وذلك تحسباً لمواجهات الحر وضربات الشمس التي تسبب الإنهاك والإجهاد الحراري للحجاج.

وأوضحت “الصحة” أنه تم تجهيز الأسرة مع مراوح للرذاذ بالماء الذي يخفف من الإصابة ، فيما تم تفعيل الأساور الذكية، وهو رقم خاص لكل حاج يتم قراءة كافة المعلومات الخاص به عند مراجعة العيادات الخارجية لتسجيل جميع الإجراءات الطبية والادوية التي تم صرفها.

يذكر أن الصحة جهزت صالة انتظار متكاملة للمستفيدين الذين تم إنهاء كافة الإجراءات العلاجية لهم، كما حرصت على توفير جميع التجهيزات الطبية، إضافة إلى تدريب القوى العاملة لتقدم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.