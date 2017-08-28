صراحة – فيصل القحطاني : تفقد رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، (اليوم 28 أغسطس 2017م)، القطاعات المشاركة من القوات المسلحة في مهمة الحج، مؤكداً أن المشاركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام لهو شرف عظيم لكل منسوبي القوات المسلحة.

وكان في استقباله قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن فارس العمري،

وزار رئيس الأركان، قوة الواجب والإسناد الإداري بالمغمس، واطلع على سير المهام والخطط الأمنية الموكلة لهم، مثمناً ما يقومون به لخدمة ضيوف الرحمن مع بقية القطاعات الأمنية التي تحظى باهتمام من خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ودعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

واطلع على الأدوار التي تقدمها القوات المسلحة من خلال جولة في الميدان، استمع فيها لشرح عن كل قوة مشاركه.

وسجل زيارة تفقدية أيضا لمفرزة القوات الجوية، واطلع على سير العمل فيها، كما تفقد المستشفى الميداني بمنى، ووقف على التجهيزات الطبية والكوادر الصحية والفنية، واستمع إلى شرح موجز عن الاستعدادات التي تقوم بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لتقديم أفضل رعاية صحية لضيوف الرحمن.

وقام بزيارة لمواقع ومعسكرات الشؤون الدينية، واطلع على الاستعدادات والمخيمات والأنشطة الدينية التي تقدمها الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة.

وتفقد رئيس هيئة الأركان العامة، موقع القوات المسلحة المخصص لاستضافة ضيوف وزارة الدفاع، حيث وقف على الغرف المخصصة لمبيت الحجاج والخدمات المقدمة لهم من إعاشة ومواصلات والبرامج المعدة لهم وما يحتاجه الحاج ليؤدي حجه بكل يسر وسهولة .