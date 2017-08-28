صراحة – وكالات: انتقدت موسكو العقوبات الاميركية على فنزويلا وقالت إنها تهدف الى الاضرار باقتصاد الدولة الواقعة في اميركا اللاتينية واشعال التوترات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا في بيان “العقوبات التي أعلن فرضها على قطاعي المال والنفط في فنزويلا تهدف بكل وضوح الى مفاقمة الوضع المضطرب في البلاد وزيادة المشاكل الاقتصادية”.

وأضافت أنه “من الواضح أن المنطق وراء العقوبات يشير الى امكانية اشعال التوترات”.

وكان البيت الابيض قد كشف عن فرض مجموعة من العقوبات المالية الجديدة ضد فنزويلا قالت انها تهدف الى وقف تمويل “دكتاتورية” الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت زخاروفا ان العقوبات تأتي في وقت “تشهد فيه السياسة المحلية في فنزويلا “استقرارا نسبيا”.

وأضافت أن العقوبات “تزيد من عزم المتغطرسين الذين لا يرون طريقة لتحقيق تطلعاتهم السياسية الا بازاحة القيادة الفنزويلية من الحكم”.

وقالت إن روسيا حذرت من اخطار تعريض القيادة للخطر.

وأكدت أن “تشجيع زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي من الخارج لا يمكن أن يفيد المواطنين الفنزويليين العاديين”.

وصرح مادورو الاسبوع الماضي أن “فنزويلا تتمتع بدعم روسيا الكامل والمطلق”.

وذكرت زخاروفا أن روسيا ستحلل تأثير العقوبات على المصالح والشركات الروسية في فنزويلا.

إلا أنها أكدت أن العقوبات “لا يمكن أن تؤثر على استعدادها لتطوير وتعزيز تعاوننا مع فنزويلا الصديقة وشعبها”.