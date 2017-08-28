صراحة – واس : أطلقت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني www.stats.gov.sa , الخريطة الإحصائية للحج كأحد أهم المراجع المعلوماتية التي توضح تفاصيل بيانات إحصاء الحجاج وتُسهَّل على وسائل الإعلام والباحثين والجهات الحكومية الحصول على المعلومة والاستفادة منها بشكل مُفصَّل بأحدث طرق نشر البيانات ” الجيومكانية ” على شبكة المعلومات ويمكن استعراضها عبر مختلف الوسائط .

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أنّ إتاحة الاطلاع على بيانات إحصاءات الحج يأتي استمراراً لجهود الهيئة في نشر البيانات الإحصائية بشفافية , ويمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة عبر كل منفذ لها من المنافذ الرئيسية بشكل مُحدث ( كل 6 ساعات ) ابتداءً من اليوم، وحتى توقف أعمال حصر الحجاج عند الساعة السابعة مساء يوم الخميس القادم التاسع من شهر ذي الحجة، ثم ستكون الخريطة مرجع إحصائي تفاعلي لإحصاءات الحج.

وأبان المفرج، أنَّ لخريطة الحج الإحصائية مسارين : الأول هو المسار الإخباري الذي يمكن من خلاله معرفة إحصاءات حجاج الداخل حتى مغيب يوم عرفة من خلال الدخول على الخريطة والاطلاع على عدد الحجاج السعوديون وغير السعوديين من داخل المملكة، وأعداد الحجاج غير السعوديين من الداخل حسب جنسياتهم، وأعداد السيارات الناقلة لحجاج الداخل حسب نوع السيارة إلى مكة المكرمة , إضافة إلى الخريطة الاسترشادية للحركة في منطقة المشاعر المقدسة.

أما المسار الثاني فأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، أنّه مسار إحصائي مرجعي حيث ستكون الخريطة التفاعلية ابتداءً من يوم الجمعة القادمة العاشر من شهر ذي الحجة أحد قوالب النشرة التفصيلية لإحصاءات الحج , وستتمكن الجهات الحكومية والباحثين والمهتمين ووسائل الإعلام من خلال الخريطة الحصول على إجمالي عدد الحجاج من داخل المملكة وخارجها، والتوزيعات الإحصائية لحجاج الداخل على مستوى مراكز الحصر، وعدد الحجاج السعوديين وغير السعوديين من الداخل، والحجاج غير السعوديين من الداخل والخارج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة حسب مجموعات الدول من جميع أنحاء العالم، وكذلك عدد القوى العاملة في خدمة الحجاج حسب الجنس واسم القطاع، وعدد السيارات الناقلة ونوعها لحجاج الداخل إلى مكة المكرمة خلال الفترة الزمنية من الأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة، كما ستتيح الخريطة الحصول على تفاصيل الجنس والجنسية حسب الدخول إضافة إلى السلسلة الزمنية للحجاج للعشر سنوات السابقة .

يذكر أن الهيئة تعمل على تنويع طريق الحصول على البيانات بشكل مفصل وآني عبر مختلف الوسائط التنقية المتاحة ، وقد أطلقت هذا العام عبر موقعها الرسمي ” الروزنامة الإحصائية لحج 1438هـ ” التي نشرت من خلالها إحصاءات الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن.