صراحة – نواف العايد : أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتجهيز المواقع الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة، إلى جانب تنظيم أعمال المسالخ والتأكد من جاهزيتها والسماح لبعض المطابخ المستوفية للاشتراطات والاستعدادات للسماح لهم بالذبح خلال الثلاثة أيام الأولى من العيد .

وأكدت الأمانة إنهاء استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تهيئة مصليات العيد ومواقع الاحتفالات والمسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات للزائرين, ووضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحال المتعلقة بالصحة العامة، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، ومراقبة المحال التجارية، وتنبيه مقاولي النظافة لمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة ومعدات النظافة، ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة في شكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات رمضان بن محمد الزهراني أن أمانة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات ووكالة البلديات الفرعية ، وبلديات الضواحي بدأت بالاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك منذ وقت مبكر من خلال وضع خطة عمل متكاملة في ما يخص الأعمال الخدمية والصحية وأعمال الرقابة التي تضمنت التركيز على نظافة مصليات العيد والمناطق المحيطة بها، ونظافة الساحات والمواقف المحيطة بالمساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى ، والتركيز على نظافة الحدائق العامة والميادين والطرق الرئيسة والداخلية ، إضافة إلى نظافة دورات المياه وصيانتها، والتشديد على نظافة أسواق الخضار المركزية وسوق السمك وأعمال الالتقاط من الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسة والداخلية، إضافة إلى تخصيص عمالة ومعدات لرفع مخلفات ذبح الأضاحي من جلود وأحشاء، وتخصيص حاويات لجمعها والتخلص منها , مشيرا إلى أنه سيتم توزيع أكياس للمواطنين لاستخدامها في نفايات المذبوحات ، وإلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بوضع المخلفات في أكياس محكمة الإغلاق، وتوفير حاويات مناسبة، كما تم تكليف مقاولي مشاريع النظافة بزيادة أعداد وأنواع المعدات لتوفير الراحة والسلامة لسكان المنطقة.

وأفاد الزهراني بأن خطة العمل الخاصة بمشاريع الإدارة العامة للنظافة شملت تنظيف ورش الأراضي الفضاء والساحات بالماء للحد من إثارة الأتربة، ومتابعة الأعمال اليومية من كنس والتقاط وتفريغ للحاويات في الأوقات المحددة، مبينا أنه تم التأكد من وضع تطبيق الشروط الخاصة بالذبح والسلخ، والكشف في مسالخ ‏البلديات التابعة والمرتبطة، بهدف تنظيم الإقبال على المسالخ خلال هذه الفترة، إضافة إلى تهيئة المسالخ لاستقبال الأعداد المتوقعة من الأضاحي ، وتجهيزها بالعدد الكافي من الجزارين وعمال النظافة، وعدد من الأطباء البيطريين والمشرفين على المسالخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،

وأشار إلى أن هناك شراكة في تنظيم عمل المسالخ بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، إضافة إلى الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق التي تقوم بمكافحة البيع والذبح العشوائي خلال فترة العيد .

وكشف وكيل الأمين للخدمات عن خطة العمل الخاصة بعيد الأضحى المبارك، التي تتضمن جولات رقابية للإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق القسم النسائي، إذ تتضمن تكثيف للجولات النسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، كالمراكز النسائية والمشاغل للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية، ومدى التزامها بالتعليمات، إضافة إلى تخصيص فريق نسائي لتلقي البلاغات، خلال فترة الإجازة، كما تضمنت استعدادات أمانة المدينة تكثيف أعمال زراعة وصيانة المزروعات في الحدائق والشوارع والميادين والساحات البلدية، والتأكد من جاهزية دورات المياه في هذه المرافق، وتعبئة خزاناتها بالمياه، إضافة إلى صيانة الألعاب الخاصة بالأطفال والتأكد من سلامتها .

وأفاد أن أمانة المدينة المنورة أطلقت عدة تعليمات وإرشادات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالذبح النظامي , لافتاً الانتباه إلى اشتمال خطة عمل الأمانة على الأعمال الرقابية الخاصة بالأسواق، ومنع الباعة المتجولين والبساطين المخالفين للأنظمة البلدية من استغلال المسجد النبوي الشريف و بالمساجد الأخرى والميادين لممارسة عملية البيع المخالف والحد من هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.