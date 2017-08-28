صراحة – واس : أطلقت وزارة الثقافة والإعلام ضمن خطتها الإعلامية للحج، منصتين رقميتين لتقديم المعلومات والتقارير والتعليمات للحجاج، بالإضافة إلى توفير نافذة للاطلاع والتفاعل مع الجمهور ووسائل الإعلام على المستوى المحلي والعالمي، تمشياً مع الاستعدادات الجارية لموسم الحج هذا العام .

وجاء الموقع الأول باسم : SaudiWelcomesTheWorld.org ( السعودية ترحب بالعالم )، وهو مخصص لإيصال رسالة الحج إلى العالم التي تتجسد في الرحمة والوحدة .

ويبرز الموقع من خلال استعراض قصص ملايين الحجاج من جميع المجموعات العرقية والخلفيات والثقافات المتنوعة الذين يتحدثون عبر الموقع عن مشاعرهم وحياتهم، وكيف يشكل الحج لهم ذروة طاعة لله، ويمثل لهم تجسيدًا لأخوتهم الإنسانية . ويهدف الموقع إلى أن يكون منصة مفتوحة يشارك فيها الحجاج رحلاتهم الإيمانية ويدعون فيه العالم للتعرف على قيم العقيدة الإسلامية الحقيقية والتشارك بها.

وأما الموقع الثاني باسم www.Hajj2017.org ، وهو بوابة لوسائل الإعلام حول العالم للحصول على المعلومات والتحديثات والأخبار عن الحج للعام 2017. فمن خلال هذه البوابة، يستطيع الصحفيون الوصول إلى المواد الإعلامية، مثل الصور والرسوم المعلوماتية والبيانات الصحفية. كما توفر البوابة إمكانية الاتصال بجميع قنوات البث التدفقي المباشر الرسمية.