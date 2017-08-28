صراحة – الليث : اعتمد مدير تعليم الليث حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

وأشارت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الليث، على حسابها الرسمى بموقع تويتر، أنه يمكن للمعلم والمعلمة الدخول على حساباتهم في نور، وللاطلاع على نتيجة الحركة يتم زيارة الرابط التالى:

noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx

ونوهت الإدارة، فى تغريدة أخرى، إلى أن المعلمين والمعلمات الذين لديهم ملاحظات أواعتراضات على النقل الداخلي الرفع عن طريق حساباتهم في برنامج نور وستقوم اللجنة المختصة بدراسة ذلك.

يذكر ان من تقدم للنقل الداخلي هذا العام بلغ حوالى (٩٢٣) معلما تحقق النقل لـ (٥٨٠) معلما بنسبة ٦٣% بينما تقدم (٧٦٨) معلمة تحقق النقل (٢٠٠) معلمة بنسبة ٢٧%.