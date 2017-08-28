صراحة – فيصل القحطانى : اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الْيَوْمَ تحضيراته على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية استعدادًا لمواجهة نظيره الإماراتي غدًا على نفس الملعب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018م.

وبدأت الحصة التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت والأمين العام للاتحاد عادل البطي، وأشرف عليها المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بالجري حول الملعب، تلاها تمارين الإحماء، ثم أجرى اللاعبون تمرين على التمرير المتنوع بالكرة، عقب ذلك طبق مارفيك عددًا من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بإجراء مناورة على نصف مساحة الملعب بعد تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، فيما اكتفى اللاعب محمد البريك بحصة تدريبية خاصة بالنادي الصحي.

من جانب آخر حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعه الفني الذي عقد اليوم في استاد هزاع بن زايد الزي الأخضر للمنتخب السعودي في لقاء الغد أمام نظيره الإماراتي الذي سيلعب بالزي الأبيض.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت شكره وتقديره لرئيس الاتحاد الاماراتي لكرة القدم مروان بن غليطة المهيري، على قرار الاتحاد الاماراتي برفع عدد المقاعد المخصصة للجماهير السعودية في لقاء المنتخبين غدًا الذي سيقام على ملعب هزاع بن زايد من 2000 إلى 4000 مقعد وتوزيعها مجانًا على الجماهير السعودية وذلك تقديرًا للعلاقة بين الاتحادين.

وأكد عزت أن هذه المبادرة ليست مستغربة على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الكرام، مبيّنًا أن ذلك دليل عمق العلاقة بين أبناء البلدين.

من جانبه، حدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم البوابة رقم (9) بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين لدخول الشباب من الجماهير السعودية، فيما تم تخصيص البوابة رقم (8) لدخول العائلات.

يذكر أنه سيتم توزيع التذاكر من الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.