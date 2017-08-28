صراحة – وكالات : أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الاثنين، أن أكثر من مليونين ومائة ألف نازح عادوا إلى منازلهم في المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم “داعش”.

وأكد سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إيجاز صحفي أن مجلس الوزراء ناقش الاستعدادات الحكومية لاستقبال نازحي تلعفر والمناطق الواقعة أقصى غرب محافظة الأنبار.

وشدد المسؤول على تمسك الحكومة المركزية العراقية بتأمين مراكز الإيواء والإغاثة وتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين، والاستمرار في بذل الجهود بغية استكمال عودتهم كافة إلى مناطقهم، فضلا عن ضمان الاستقرار في هذه الأراضي والعمل على تلبية المتطلبات الأمنية وتوفير الأجواء الإنسانية والاجتماعية الأكثر ملاءمة لذلك.

وأضاف المتحدث أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قراره رقم 124 لعام 2017 الذي يتعلق “بصرف إعانات الحماية الاجتماعية واعتماد تدقيق ‏وزارة العمل لصرف المبالغ للمستحقين في المحافظات والمناطق المحررة”.

تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية أحرزت منذ بداية العام الجاري نجاحات ملحوظة في حربها على تنظيم “داعش” الذي استولى في عام 2014 على مساحات واسعة داخل البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الأحد أن حكومته أعدت برنامجا خاصا بإعادة النازحين إلى مدينة الموصل المحررة التي أعلن منها زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي قيام “الخلافة الإسلامية”.