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الشباب يوقع مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء

28/08/2017 10:30 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : أعلنت إدارة نادي الشباب، عبرحسابها الرسمى بموقع تويتر، عن توقيعها مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء.

وبدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق .

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