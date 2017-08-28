صراحة – الرياض : أعلنت إدارة نادي الشباب، عبرحسابها الرسمى بموقع تويتر، عن توقيعها مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء.

وبدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق .