الشباب يوقع مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء 28/08/2017 10:30 م | الرياضية | 0 تعليقات صراحة – الرياض : أعلنت إدارة نادي الشباب، عبرحسابها الرسمى بموقع تويتر، عن توقيعها مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء. وبدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ إقرأ أيضا الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الإمارات غدًا صراحة – فيصل القحطانى : اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الْيَوْمَ تحضيراته على ملعب استاد هزاع بن زايد... الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة الإمارات غدًا المزيد فان مارفيك: فوزنا أمام الإمارات سيعزز من حظوظنا في التأهل للمونديال صراحة – فيصل القحطاني : أكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم “الهولندي “بيرت فان مارفيك أهمية مباراة... فان مارفيك: فوزنا أمام الإمارات سيعزز من حظوظنا في التأهل للمونديال المزيد “المنتخب السعودي” يصل الإمارات صراحة – الرياض : وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مدينة العين الإماراتية استعداداً لمواجهة المنتخب... “المنتخب السعودي” يصل الإمارات المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني