صراحة – واس : دشّن معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني ، غرفة القيادة والسيطرة في مسجد نمره بمشعر عرفات بحضور معالي قائد قوات أمن الحج الفريق أول خالد بن قرار الحربي .

واستمع معاليه إلى شرح عن آلية العمل في هذه الغرفة التي خصصت لمتابعة وضع المسجد الأمني ومراقبة الحالة الأمنية للحشود داخله وفي ساحاته، من خلال 72 كاميرا منها 20 متحركة و52 ثابتة.

إثر ذلك تفقد معالي الفريق أول سعيد القحطاني النقاط الأمنية في مشعر عرفات وجبل الرحمة، ووقف على جاهزية قوات أمن الحج المشاركة، والمكلفة بالعمل في هذا المشعر خلال موسم حج 1438هـ.

وأكد معاليه أن قوات الأمن على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن ، خلال الأيام القليلة القادمة، في جميع المشاعر المقدسة والمسجد الحرام .

وأوضح في تصريح صحفي أن قوات أمن الحج تعمل في إطار منظومة عمل متكاملة ، وفق خطة عامة تشترك فيه مع جميع قطاعات الدولة لتنفيذها ، إلى جانب خطة خاصة لكل قطاع كلٌ فيما يخصه ، بهدف تقديم جميع الخدمات التي من شأنها ضمان راحة الحجيج لأداء مناسك حجهم وعباداتهم بروحانية وطمأنينة بكل يسرٍ وسهولة.

وعن غرفة العمليات التي تم تدشينها اليوم أفاد معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام أنه تم تجهيزها بأحدث التقنيات التي تضمن أعلى معدلات الأداء ، تحت إشراف مختصين يعملون على مراقبة الكاميرات، وتحليل معطياتها، ومن ثم إعداد تقارير دورية وآنية عن الحالة بمسجد نمرة والساحات المحيطة به وشاملة لمختلف هذه المواقع ، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة المستخدمة في هذه الغرفة الأمنية حديثة وتستخدم لأول مرة في المشاعر المقدسة .