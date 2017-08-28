صراحة – محمد المحسن : أطلق فرع إدارة المياه بمحافظة القطيف قناته الجديدة وهي تطبيق بلاغات مياه القطيف.

وأوضح مدير الفرع المهندس ضياء هاشم آل أسعد أن اطلاق التطبيق يأتي نقلة نوعية لمواكبة تطوير الخدمات وتحقيق رؤية المملكة 2030 بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم من خلال إيصال خدمات المياه والصرف الصحي في مدن وقرى محافظة القطيف, سعيا من وزارة البيئة والمياه والزراعة الارتقاء بمستوى ونوعية الخدمة للعملاء.

وعد المهندس آل سعد اطلاق بلاغات مياه القطيف يأتي لزيادة الوعي لدى المجتمع في المحافظة على المياه من الهدر وسوء الاستخدام بأخذ المبادرة بالإبلاغ عن التسربات أو الكسور ، وذلك على مدار الساعة والإسهام بشكل مباشر في الحد من هدر هذه الثروة الوطنية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

من جانبه دعا نائب مدير الفرع ومدير التشغيل والصيانة المهندس ابراهيم الحميد المستفيدين لتحميل تطبيق بلاغات المياه ـ القطيف عبر متاجر الهواتف الذكية من خلال أنظمة آبل و أندرويد ، حيث صمم التطبيق باللغتين العربية والانجليزية ويتضمن وصفا لأهم الخصائص والخدمات التي تقدم وبصورة سهلة وتعبئة النموذج مثل المنطقة, رقم العداد , نوع الشكوى , الاسم , رقم الجوال , رفع الموقع على الخارطة وتحميل الصور.

وأضاف أن التطبيق يعمل تلقائياً بحفظ البيانات مثل الوقت والتاريخ فور إرسال البلاغ، كما يقوم آلياً بإرسال هذه المعلومات إلى قاعدة البيانات المرتبطة بفرق المتابعة الميدانية والاطلاع على البلاغات ومباشرتها.