صراحة – الليث : اعتمد مدير التعليم رئيس لجنة القيادة المدرسية بمحافظة الليث الأستاذ مرعي ين محمد البركاتي حركة قادة وقائدات المدارس و الوكلاء و الوكيلات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح البركاتي بأن الحركة شملت عدد ( 298) قائداً وقائدة ووكيلا و وكيلة بمختلف المراحل الدراسية التالبعة لمكاتب التعليم في الليث و أضم و ربوع العين .

و وجه مدير التعليم قادة وقائدات المدارس المشمولين بالحركة إلى مراعاة العمل على تهيئة المدارس لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع أول أيام العام الدراسي ، وتوفير وتوزيع المقررات الدراسية والجداول المدرسية وجميع المهام والمسؤوليات على منسوبي المدرسة ، وإعداد خطط العمل ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة ، وتنفيذ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين و الطالبات المستجدات .

وأهاب مدير الإشراف التربوي الدكتور محمد بن أحمد النعيري بقادة وقائدات المدارس بضرورة تمكين المعلمين و المعلمات من الاستفادة من أسبوع العودة في حضور البرامج التدريبية و المهنية التس ستقام في مراكز التدريب التربوي .

كما وجه بالاستفادة من بوابة المستفيد في التواصل مع أقسام الإدارة في كل ما يتعلق بمتطلبات انطلاقة العام الدراسي،

– حركة القيادات المدرسية بقطاع ( البنين )

-حركة القيادات المدرسية بقطاع ( البنات )

-قائدات مكتب التعليم بالليث

-قائدات مكتبي التعليم بأضم وسوق العين

– قائدات رياض الأطفال