الثلاثاء 7 ذو الحجة 1438 00966-554777711

مدير تعليم الليث يعتمد حركة القيادة المدرسية لقائدي ووكلاء المدارس

28/08/2017 11:29 م | التعليمية | 0 تعليقات

صراحة – الليث : اعتمد مدير التعليم رئيس لجنة القيادة المدرسية بمحافظة الليث الأستاذ مرعي ين محمد البركاتي حركة قادة وقائدات المدارس و الوكلاء و الوكيلات للعام الدراسي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ بعد مناقشتها من قبل اللجنة وإقرارها.

وأوضح البركاتي بأن الحركة شملت عدد (  298) قائداً وقائدة ووكيلا و وكيلة بمختلف المراحل الدراسية التالبعة لمكاتب التعليم في الليث و أضم و ربوع العين .
و وجه مدير التعليم قادة وقائدات المدارس المشمولين بالحركة إلى مراعاة العمل على تهيئة المدارس لاستقبال المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مع أول أيام العام الدراسي ، وتوفير وتوزيع المقررات الدراسية والجداول المدرسية وجميع المهام والمسؤوليات على منسوبي  المدرسة ، وإعداد خطط العمل ومناقشتها مع منسوبي ومنسوبات المدرسة ، وتنفيذ الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية للطلاب المستجدين و الطالبات المستجدات .
وأهاب مدير الإشراف التربوي الدكتور محمد بن أحمد النعيري بقادة وقائدات المدارس بضرورة تمكين المعلمين و المعلمات من الاستفادة من أسبوع العودة في حضور البرامج التدريبية و المهنية التس ستقام في مراكز التدريب التربوي .
كما وجه بالاستفادة من بوابة المستفيد في التواصل مع أقسام الإدارة في كل ما يتعلق بمتطلبات انطلاقة العام الدراسي،
 – حركة القيادات المدرسية بقطاع ( البنين )
 -حركة القيادات المدرسية بقطاع ( البنات )
-قائدات مكتب التعليم بالليث
 -قائدات مكتبي التعليم بأضم وسوق العين
– قائدات رياض الأطفال
0

أرسل

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا