صراحة – وكالات : حذرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، من تداول عطر اسمه “رولاكس”، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى الموت المفاجئ بعد فترة من استعماله، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الجزائرية، الاثنين.

وقالت صحيفة “الخبر” الجزائرية، إن إرسالية عسكرية تم تسريبها موجهة من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة إلى المديرية الجهوية لمصالح الصحة العسكرية تحت رقم 8331 بتاريخ 15 أغسطس 2017، وأكدت أن العطر القاتل تم اكتشافه بعدد من الدول العربية، وذكرت بعضها مثل مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.

وأفادت الدفاع الجزائرية إلى أن التحاليل التي أجريت على العطر، أثبتت، بعد إخضاع المستعملين له لفحوصات طبية، أنه سام وأن أعراضه لا تظهر مباشرة بعد استعماله، بل لها مفعول متأخر قد يمتد إلى 3 أو 4 أيام بعد رشه.

وأكدت الوزارة أن الشخص الذي يستعمل هذا العطر مآله الموت المحتوم.

وطالبت وزارة الدفاع الوطني بعدم اقتنائه والتوقف بشكل نهائي عن استعماله في حالة اقتنائه.