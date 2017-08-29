صراحة – الرياض : في اطار جهودها المكثفة لمراقبة منافذ البيع خلال موسم الحج نفذت فرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة والاستثمار اليوم الاثنين ١٠٨ جولة تفتيشية على عدد من المستودعات والأسواق المركزية ومحطات الوقود في مكة المكرمة قادت نتائجها إلى ضبط ٥٤٠٠ سلعة مخالفة اشتملت على مواد غذائية واستهلاكية .

وضبط مراقبو الوزارة خلال الجولات التفتيشية ٤٨ ألف عبوة حليب متعدد النكهات خزنت بمستودع في حي العوالي بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية والبيئية تحت أشعة الشمس تم ضبطها ومصادرتها تمهيدا لاتلافها .

كما ضبطت أيضا طن ونصف من اللحوم الفاسدة بمشعر منى وبناء عليه تم التواصل مع إدارة صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة لمصادرة وإتلاف الكميات بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين .

وشملت جولات الوزارة كذلك أسواقا متخصصة في الاكسسوارات والأزياء والعطورات بالمنطقة المركزية في الحرم المكي حيث تم زيارة وتفتيش ٦٥ منشأة متخصصة في الأزياء والاكسسوارات والعطورات.

ويأتي ذلك فيما تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار تنفيذ العديد من المهام المناطة بها في موسم حج هذا العام ١٤٣٨ه كالإشراف على منافذ البيع، التأكد من صلاحية السلع وتطابقها مع المواصفات القياسية، التأكد من صلاحية اطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات، معايرة مضخات الوقود والتحقق من جودته ومراقبة الاسعار، ومراقبة منافذ البيع القريبة من المنافذ الحدودية والتحقق من توفر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة للمختبرات الموجودة على المنافذ الحدودية والتي تقوم بفحص السلع الاستهلاكية والتأكد من جودتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس .

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في ايقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، وتهيب بعموم المستهلكين للتواصل مع الوزارة في حال وجود شكاوى او ملاحظات عبر المركز الموحد للبلاغات من خلال الاتصال على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.