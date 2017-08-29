صراحة – وكالات : نقلت وكالة الأنباء رويترز عن وسائل إعلام يابانية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باتجاه شمال اليابان.

وحذرت الحكومة اليابانية من أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يتجه صوب شمال اليابان.

وطالبت السلطات اليابانية مواطنيها القاطنين في شمال البلاد بتوخي الحذر إثر إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باتجاههم.

هذا وأفادت وسائل الإعلام اليابانية لاحقا بأن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية اجتاز الأجواء اليابانية.

من جهته، أعلن متحدث باسم الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم الثلاثاء، قذيفة قاتلة من منطقة قرب بيونغ يانغ شرقا باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي.