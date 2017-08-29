صراحة – واس : رعى محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي أمس, ختام بطولة “الرويضات الصيفية ” , بمركز الرويضات التابع لمحافظة أملج ، بحضور رئيس بلدية الشبحة سعيد خليل السعيد، و رئيس مركز الرويضات عبدالله سليم الفايدي والأهالي وذلك على ملعب بلدية الشبحة بالمركز .

وفي ختام المباراة التي جمعت فريقي التحدي والأسطورة, سلّم محافظ أملج ورئيس بلدية الشبحة كأس البطولة وجوائز المركز الأول لفريق التحدي الفائز بالبطولة ، كما تم تكريم الجهات الداعمة للدورة وأعضاء اللجان المنظمة للدورة والجهات الإعلامية المشاركة .

وقدّم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إبراهيم سلمي السميري, شكره وتقديره خلال حفل التكريم لجميع الجهات الداعمة للدورة من مؤسسات وأفراد والجهات الحكومية المشاركة خاصة بلدية الشبحة ومركز الرويضات، مؤكداً أن مشاركة تلك الجهات والأفراد يدل على أهمية الوقوف مع المناشط الشبابية ودعمها في مركز الرويضات لتحقيق أقصى درجات الفائدة التي تنعكس نتائجها الإيجابية على شباب المركز . وأكد السميري أن الدورة حققت الأهداف التي من أجلها أقيمت, واحتوت أبناء المركز من غير المشاركين في اللعبة الذين يحضرون يومياً لمتابعة المباريات، مشيراً إلى أن الدورة غرست لدى الشباب حب التعاون واستغلال أوقات الفراغ من خلال مشاركتهم الفعالة في التنظيم والإعداد لهذه البطولة الصيفية .