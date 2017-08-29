صراحة – مكة المكرمة : عقد مستشار الرئيس العام للشؤون الإدارية والخدمية والميدانية سعادة الأستاذ مشهور بن محسن المنعمي في مكتبه بالمسجد الحرام؛ اجتماعاً لمناقشة تقنية الآليات السابقة وفق الخطة التشغيلية لموسم الحج.

حضر الاجتماع كل من سعادة مدير إدارة المشاريع المهندس أمجد الحازمي، ومدير إدارة التشغيل والصيانة سعادة المهندس موفق بلخي، وممثلي شركة بن لادن المهندس حسين المطرفي والمهندس نايف الهبيدي، والاستشاري الدكتور أحمد الخليفات.

ومما يجدر ذكره أن هذا الاجتماع جاء بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعة معالي نائبه لشؤون المسجد الحرام حثاً منهما على الرقي وتحسين سير الأعمال بالمسجد الحرام وتكثيف الجهود التي تقدم لقاصدي المسجد الحرام والحرص على سلامتهم واستقرارهم.