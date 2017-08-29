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حالة الطقس : أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة

29/08/2017 10:00 ص | المحليات | 0 تعليقات

 

صراحة-واس:توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة جازان و مرتفعات ( نجران , عسير ، الباحة ) كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة , المدينة المنورة تمتد الى تبوك، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط ،وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،
وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج

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