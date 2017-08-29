صراحة-منى:ضبطت الفرق الميدانية التابعة لوزارة التجارة والاستثمار 5400 سلعة مخالفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اشتملت على مواد غذائية واستهلاكية ، خلال 108 جولات ميدانية قامت بها الفرق الميدانية أمس في أسواق التغذية والإكسسوارات والأزياء والعطورات ومحطات الوقود .

كما تواصل الفرق الرقابية تنفيذ العديد من المهام المناطة بها في موسم الحج كالإشراف على منافذ البيع، والتأكد من صلاحية السلع وتطابقها مع المواصفات القياسية، والتأكد من صلاحية إطارات السيارات والزيوت ومطابقتها للمواصفات، ومعايرة مضخات الوقود والتحقق من جودته ومراقبة الأسعار، ومراقبة منافذ البيع القريبة من المنافذ الحدودية والتحقق من توفر السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية، بالإضافة للمختبرات الموجودة على المنافذ الحدودية التي تقوم بفحص السلع الاستهلاكية والتأكد من جودتها بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس .

وشددت وزارة التجارة والاستثمار على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية بحق كل من يعرض صحة وسلامة المستهلكين والحجاج للخطر، مهيبة بعموم المستهلكين للتواصل مع الوزارة في حال وجود شكاوى أو ملاحظات عبر المركز الموحد للبلاغات من خلال الاتصال على الرقم 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.