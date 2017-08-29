صراحة-منى:أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن إجمالي عدد الأبراج لموسم الحج لهذا العام 1438هـ في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بلغ 9212 برجاً لضمان تغطية الاتصال عبر الجوال وتوسيع تغطية البيانات، إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن .

وبينت أن نسب الزيادة عن العام الماضي في أعداد أبراج الجيل الرابع بلغت في المسجد الحرام 10.77 %، و في مكة المكرمة بلغت 22.9%، وفي المشاعر المقدسة بلغت الزيادة 41.62%، بينما زادت النسبة في المدينة المنورة إلى 18.27% والمسجد النبوي 21.90%، فيما نسبت زيادة الجيل الثالث بلغت في المسجد الحرام 4.84 %، و في مكة المكرمة بلغت 8.1%، وفي المشاعر المقدسة بلغت الزيادة 3.77%، بينما زادت النسبة في المدينة المنورة إلى 6.3% ، والمسجد النبوي 0.84% .

وأفادت أن نسب الزيادة في الجيل الرابع عن العام الماضي في سعة الشبكة ساعة الذروة بلغت في المسجد الحرام 9.29 % ، و في مكة المكرمة بلغت 9.14% ، وفي المشاعر المقدسة بلغت 19.8% ، و في المدينة المنورة 20.66% والمسجد النبوي 25.29%، فيما نسبت زيادة الجيل الثالث بلغت في المسجد الحرام 4.16 % ، و في مكة المكرمة بلغت 12.9% ، وفي المشاعر المقدسة بلغت الزيادة 6.74% ، و في المدينة المنورة 6% ، والمسجد النبوي 0.26% .

وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ، تسخير إمكانياتها الفنية والتقنية كافة بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمة وجودة الاتصال لحجاج بيت الله الحرام .