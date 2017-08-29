صراحة-مكة المكرمة:تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة ، سعيها الدؤوب في خدمة حجاج بيت الله الحرام, بتوزيع الوجبات ، والهدايا العينية من عبوات ماء زمزم والمصاحف والكتيبات الإرشادية لقاصدي بيت الله الحرام بمداخل مكة المكرمة بنقاط فرز الشرائع, العمرة, الزائدي, ولي العهد, العوالي.

وعبر حجاج بيت الله الحرام والزوار عن امتنانهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة والشعور النبيل غير المستغرب الذي تقدمه المملكة حكومةً وشعباً ، سائلين الله عز وجل أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على جهودهم المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين.