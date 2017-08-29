صراحة-وكالات:صعدت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا جديدا وهو ما عزز الطلب على الأصول الآمنة وضغط بشدة على الدولار والأسهم.

وبحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1317.47 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة 1322.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفع الذهب 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة مسجلا أعلى مكاسبه اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف مايو أيار.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 1323 دولارا للأوقية.

واكتسب المعدن النفيس دعما أيضا من الضبابية المحيطة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما أثارت تصريحاته بشأن إغلاق الحكومة المخاوف الأسبوع الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.48 دولار للأوقية. وارتفعت الفضة إلى 17.56 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع يونيو حزيران.

وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 989.60 دولار للأوقية بعدما صعد لأعلى مستوى منذ مطلع مارس آذار إلى 994.10 دولار للأوقية في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 939.50 دولار للأوقية بعدما وصل إلى نطاق قريب من أعلى مستوى له خلال 16 عاما ونصف العام عند 940.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.