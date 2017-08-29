صراحة–الرياض:أودعت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم ، مبالغ معاشات المتقاعدين لشهر ذي الحجة في حسابات المتقاعدين والمستفيدين .

وبين المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد بن عبد الله الصالح، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 5.501.758.454 ريالاً لعدد 829.638 متقاعداً

ومستفيداً ، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم البنكية في البنوك المحلية بشكل مباشر.

وبينت المؤسسة أن الفروع الرئيسية بمدينة الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة تقوم باستقبال المراجعين وإنهاء معاملاتهم خلال إجازة العيد من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة مساءً ، وأيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة والنصف مساءً , ويستمر العمل بمركز الاتصال لاستقبال اتصالات العملاء والرد على استفساراتهم طوال فترة العيد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً عبر الهاتف المجاني : 8001248889 .