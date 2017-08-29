صراحة-منى:أصدرت معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة ، الأدلة الإرشادية لمشعري منى وعرفات ، التي قامت بإعدادها بنسختين ورقيتين عربية وانجليزية ” لأول مرة ” وإلكترونية على موقع الجمعية .

واشتملت الأدلة على بيانات ومعلومات توضح مقرات الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات الطوافة وحجاج الداخل تضمنت أكثر من 8500 معلومة في كل دليل حيث يستفيد من هذه الأدلة مؤسسات الدولة ومؤسسات الطوافة وفي مقدمتها وزارة الحج والعمرة للتعرف على حملات الحجاج التائهين .

وأوضح مسؤول لجنة الأدلة الإرشادية بالمعسكرات محمد حمد العييدي أن الهدف من إصدار الدليل باللغتين العربية والإنجليزية معاً جزء من تطوير العمل للتسهيل على الحجاج والمطوفين للتعامل مع الأدلة ، مبيناً أنه تم تحديث إحداثيات المواقع بالمشعرين للجهات الحكومية و الخدمية و لمخيمات حجاج بناء على المتغيرات التي حدثت لمخيمات الحجاج ، لافتا النظر إلى أن الهدف من ذلك الدقة في تحديد وجهات الحجاج .

وأشار العييدي إلى إمكانية تصفح الدليل الإرشادي لمشعري منى وعرفات من خلال الإحداثيات التي يمكن استخدامها في تطبيق الخرائط في الأجهزة الذكية للاستدلال على الموقع وذلك للإسهام في سرعة وصول الحاج إلى مخيمه من خلال موقع جمعية الكشافة www.scouts.org.sa .