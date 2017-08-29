صراحة-المدينة المنورة:غادرت المدينة المنورة اليوم, القافلة الطبية المخصصة لنقل الحجاج المنومين بمستشفيات منطقة المدينة المنورة ممن تسمح ظروفهم الصحية لهم بأداء مناسك الحج متوجهين إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، وضمت القافلة الطبية 29 مركبة إسعافية, مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة منها 21 مركبة مخصصة لنقل المرضى بالإضافة إلى 8 مركبات مساندة, ويرافقها كادر طبي لخدمة الحجاج البالغ عددهم هذا العام 21 حاجاً.

وبدأت القوافل الطبية أعمالها فجر اليوم, بتفويج 12 مريضاً من مستشفى الملك فهد إلى المشاعر المقدسة، فيما نقل المركبات الإسعافية 4 مرضى آخرين من مستشفى الأنصار المجاور للمسجد النبوي الشريف, بالإضافة إلى حالة واحدة من مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة, وحالة من مستشفى أحد, وأخرى من مستشفى الحمنة, بالإضافة إلى حالتين تم تصعيدها من مستشفى الميقات .

كما رافق كل مريض فريق طبي يتكوّن من طبيب وفني تمريض, بالإضافة إلى قائدي المركبات المجهزة بجميع الاحتياجات أثناء الرحلة لأداء مناسك الحج, بمتابعة مباشرة عبر شاشات إلكترونية بمركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة, لمتابعة تحركات جميع المواقع وحتى وصول القافلة إلى المشاعر المقدسة.