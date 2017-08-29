صراحة-جدة:افادت الجمعية الفلكية بجدة ان قمر ذي الحجة يصل اليوم الثلاثاء 29 اغسطس 2017 لمرحلة التربيع الاول عند الساعة 11:13 صباحا بتوقيت السعودية (8:13 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون بذلك قطع ربع مدارة حول الارض .

وسيشرق القمر بعد الظهر ويشاهد عصرا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ويصل أعلى نقطة في السماء مائلا نحو الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس ويظل مشاهدا الى ان يغرب عند منتصف الليل.

من ناحية اخرى سيكون القمر منتظم في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة مع كوكب زحل ونجم قلب العقرب بعد بداية الليل ويمكن التميز بين زحل وقلب العقرب من خلال اللون ، فقلب العقرب يتوهج بلون احمر في حين ان زحل يظهر بلون ذهبي ولو وجد الراصد صعوبة في تحديد تلك الالوان بالعين المجردة يمكن المحاولة باستخدام النظار الثنائي العينية .

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الاخر مظلم توقيت مناسب لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها من التضاريس على سطح القمر تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير.

وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سيتأخر الى ان يشرق مع غروب الشمس.

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