صراحة-الرياض:تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في تنفيذ برنامج إحصاءات الحج هذه الأيام على منظومة تقنية شاملة حيث يتواجد أكثر من 400 باحث إحصائي في ستة مداخل رئيسية لمدينة مكة المكرمة وثلاث مراكز مساندة في المدينة المنورة وجدة والطائف، وهذه المنظومة متصلة بشبكة إلكترونية آمنة ومتقدمة لتدفق البيانات بشكل آني وفوري للمركز الرئيسي بمكة المكرمة والرياض ، كما أضافت الهيئة هذا العام خاصية الاطلاع على إحصاءات الحج بشكل محدث كل ست ساعات عبر الخريطة الإحصائية التفاعلية للحج على موقعها الالكتروني الرسمي www.stats.gov.sa

وأكد وكيل تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإحصاء الأستاذ خالد الدلقان بأنَّ الهيئة تعمل وبشكل مستمر ودوري على تطوير الأساليب والمنهجيات والبرمجيات المتعلقة بجمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات لتحقيق الشمولية والموثوقية والآنية في مجال نشر البيانات وكذلك من خلال استخدام وسائل تقنية حديثة تسهم في تقليص البعدين الزماني والمكاني اللذين قد يعوقان سرعة معالجة البيانات ودقتها وسرعة استخراج ونشر البيانات أثناء تنفيذ عملية الحج ، حيث قامتْ الهيئة بتطبيق أسلوباً حديثاً لجمع البيانات الميدانية باستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات المتعلقة بجمع البيانات من خلال استمارة إلكترونية عبر الأجهزة اللوحية في عملية حصر الحجاج والتي تتيح سرعة الحصول على النتائج اليومية والإجمالية لعدد الحجاج مصنفين حسب جنسياتهم ومراكز وتوقيت قدومهم وأنواع مركباتهم ، وأضاف ؛ بأن كافة الباحثين الإحصائيين المتواجدين في مكة المكرمة هذه الأيام مدربين بشكل كافٍ ومُتقن لاستخدام التقنيات الحديثة وكيفية التعامل مع هذه الأجهزة بسهولة لتنفيذ برنامج إحصاءات الحج من خلال الأجهزة اللوحية المرتبطة بالخوادم الرئيسية في الرياض ومكة(الفرع الرئيسي) إضافة إلى ارتباطها بخوادم احتياطية في كافة المراكز الإحصائية تفعل عند الحاجة لها ، وأضاف الدلقان بأن الهيئة خصصت فريق عمل تقني يعمل على مدار الساعة يضم فريق دعم موزع على جميع المراكز الإحصائية والمساندة وأخرى للإعداد والتجهيز ، وفرق خاصة بالتحليل والتصميم إضافة إلى فريق خاص بتطوير أنظمة جمع البيانات ورصد جميع الملاحظات والمتطلبات من الفرق الميدانية للعمل على معالجتها وتطويرها.

ويشتمل النظام اللوحي المستخدم لجمع البيانات ميدانيًا على استمارة رقمية لحصر الحجاج تحتوي على جميع البيانات الخاصة بنتائج حصر أعداد ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة ذات تزامن مكاني يرتبط بإحداثيات موقع جمع المعلومات ، وترتبط هذه الأجهزة بنظام تحكم عن بعد والذي يتيح تتبع الأجهزة وصيانتها بالإضافة الى تحديث الأنظمة عند الحاجة.

ومن جهة أخرى أوضح وكيل تقنية المعلومات في الهيئة العامة للإحصاء أنَّه تم إضافة الخريطة التفاعلية للحج للمنظومة التقنية لإحصاءات الحج هذا العام حيث يمكن للجميع الاطلاع على أعداد الحجاج القادمين إلى مكة عبر كل منفذ لها من المنافذ الرئيسية بشكل مُحدث ( كل 6 ساعات ) إضافة لإحصاءات حجاج الخارج .

الجدير بالذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاءات قامت بتوحيد التعاريف والمصطلحات المستخدمة في إحصاءات الحج حيث تعتبر وحدة العد المعتمدة هي الحاج المُحرِم مما يعني أن عملية عد حجاج الداخل تقتصر على الأشخاص المحرمين الذين يتم حصرهم فعلا في مراكز إحصاءات الحج عند مداخل مدينة مكة المكرمة ، وتشمل عملية العد جميع الأفراد السعوديين وغير السعوديين ذكور وإناث القادمين من مختلف مناطق المملكة إلى مدينة مكة المكرمة بقصد الحج ، وتضاف أعدادهم للعدد الإجمالي للحجاج القادمين من خارج المملكة والذين يتم حصرهم من قبل المديرية العامة للجوازات عنـد منـافذ الدخول للمملكة العربية السعودية.