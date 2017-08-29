صراحة-منى:تشارك في حج هذا العام أول وحدة كشفية من الصم وضعاف السمع وذلك ضمن معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بالمشاعر المقدسة بهدف إرشاد الحجاج بلغة الإشارة .

وأفاد قائد عام معسكرات الخدمة العامة الدكتور صالح بن رجا الحربي , أن مهام الوحدة ، المكونة من 12 كشافاً من فئة الصم وضعاف السمع وتتبع للجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة ، تقديم خدمات الترجمة الفورية للصم وضعاف السمع وتسهيل عملية التواصل بين الحاج من الصم وبين الجهة التي يحتاجها من رعاية صحية أو مساعدة في الطريق إلى مكان الحملة .

وافاد أنه تم كذلك هذا العام تخصيص وحدة كشفية واحدة لقياس التجربة، على أن يتم زيادة مشاركة هذه الفئة الغالية إلى 8 وحدات كشفية في العام القادم .

من جهته لفت المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بالمملكة الدكتور عبدالله الفهد ، النظر إلى اهتمام الجمعية بذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا أن ذلك يأتي استناداً إلى روح الرسالة الكشفية ذات البعد الإنساني والأخلاقي ، وأن الجمعية تعاملهم وتشركهم وتدمجهم في برامجها مع زملائهم الآخرين وهو اختيار ينسجم مع توجهات الإستراتيجية العشرية المطورة للجمعية في مجال التحديات المرتبطة بالتنمية البشرية ويلتقي أيضاً مع توجهات الإستراتيجية العالمية والعربية المتعلقة بالتواصل مع المجتمع وإزالة الحواجز والعمل مع شرائح المجتمع كافة .

يذكر أن الجمعية السعودية لمترجمي لغة الإشارة أنشأت لتقديم خدمة ترجمة الإشارة في المجتمع، وتأهيل وتطوير مهارات مترجمي لغة الإشارة، والإسهام في توحيد لغة الإشارة المجتمع، وتزويد الجهات الحكومية والخاصة بالوسائل اللازمة للترجمة بلغة الإشارة لدعم عملية التواصل بين الأصم والمجتمع عن طريق الترجمة للغة الإشارة .