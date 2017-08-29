صراحة-منى:يشارك عدد من طلاب كليات الطب بمكة المكرمة في إسعاف المصابين في الحرم المكي الشريف، من خلال نقلهم إلى مستشفى أجياد في حال كانت الحالات حرجة، وذلك بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وعبر نشاط ” الإسعافات الأولية ” ، حيث يعد أحد أنشطة مشروع تعظيم البلد الحرام عبر برنامج شباب مكة في خدمتك .

وأوضح مدير برنامج شباب مكة سعود الرحيلي أن النشاط يهدف إلى تعريز قيمة المواساة والأخوة في نفوس أهل مكة مع وفد الرحمن وإبراز صورة مشرفة عن أهل مكة المكرمة، مبيناً أن هؤلاء الطلاب الذين يتفانون في خدمة المعتمرين يعدون ما يقدمونه خدمات إنسانية وبرنامجا تدريبيا لهم، حيث تم تدريبهم الإسعافات الأولية ، وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة وقت التزاحم والتدافع إضافة إلى ثقافة التعظيم وفن التعامل مع ضيوف الرحمن .