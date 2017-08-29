صراحة-الطائف:نجحت عملية جراحة قلب مفتوح أجرتها وزارة الصحة، ممثلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، لطبيب مصري يعمل في السعودية.

وتحدث الدكتور محمد رجب, عن العملية قائلاً: تعرضت لازمة قلبية خلال عملي في محافظة الطائف، وخلال 48 ساعة فقط تم نقلي لمدينة الملك عبدالله الطبية، حيث تبين حاجتي لعملية قلب مفتوح، وتم إجراؤها بنجاح ولله الحمد، لم يتم تأجيل شيء رغم أنني تعرضت للأزمة في وقت موسم الحج وكثرة الحالات التي ترد للمستشفيات، رأيتهم يقدمون الخدمات للحجاج وللمواطنين وللمقيمين دون تمييز.

وأضاف: أجريت لي العملية على يد فريق طبي على أعلى مستوى عالٍ، في مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة, إذ يوجد بها مركز للقلب يتفوق على الكثير من المراكز العالمية المماثلة، كفاءات علمية تتعامل مع جراحات القلب المفتوح رغم صعوبتها، بطريقة بسيطة وسهلة جداً تخفف على المريض وتدفعه لإجراء العملية باطمئنان، للنجاحات التي حققوها في مثل هذه العمليات.

وأشاد الطبيب المصري, بالخدمات المقدمة على أعلى مستوى، والحبات المتنوعة والنظافة، وبخدمات vip داخل الغرف وبالرعاية والاهتمام على مدار الساعة, مقدما شكره للقيادة السعودية ومنسوبي الصحة ومدينة الملك عبدالله الطبية على ما يقدمونه من خدمات للحجاج والمرضى بشكل عام.