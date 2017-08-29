صراحة – خالد الحسين : رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، تهنئته وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بمناسبة تصدير “معادن” أول شحنة من منتجات مصانعها للفوسفات في وعد الشمال في منطقة الحدود الشمالية .

وعبر سموه عن سعادته بهذا المنجز التشغيلي البارز في مسيرة الشركة، مبينًا أن بدء تصدير الأسمدة من شركة معادن وعد الشمال للفوسفات حدثٌ نوعيٌ، كونه هدفاً مرحلياً مهماً في المسيرة التشغيلية للشركة .

وأكّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن ما تم تحقيقه حتى الآن، من أهداف في وعد الشمال، إنما جاء بتوفيق من الله، سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، ونتاجٌ لعمل تكاملي أسهمت فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة خلال المرحلة السابقة، التي شهدت التأسيس للمشروع، وتوفير جميع متطلبات النجاح له، ومواجهة التحديات بتوجيهٍ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، التي أولت مشروع تطوير مدينة وعد الشمال اهتماماً خاصاً ضمن استراتيجية عامة تلبي أهداف رؤية المملكة 2030م .

وعبر سموه عن الشكر لمنسوبي شركة معادن، ومشروعها شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، على ما بذلوه من جهودٍ كان هذا الإنجاز من ثمارها كما شكر شركاء النجاح في مشروع وعد الشمال، من القطاعين العام والخاص .