صراحة – نواف العايد : واصلت مستشفيات وزارة الصحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة, تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام، حيث تم إجراء 355 قسطرة قلبية و 19 عملية قلب مفتوح, ، كما تم إجراء 1277 غسيل دم (كلوي) و 72 مناظير وكذلك إجراء 454 عملية جراحية, وذلك منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى يوم أمس السادس من ذي الحجة .

وأشارت الصحة إلى أن إجمالي عدد الزيارات لأقسام الطوارئ بمستشفيات مكة المكرمة والمدينة المنورة من الحجاج بلغ 18436 زيارة وبلغ عدد المراجعين للعيادات 27738 والمراجعين للمراكز 188402 مراجع، وعدد حالات الدخول 1958 حالة, فيما سجلت 32 حالة للإجهاد الحراري وحالة واحدة لضربات الشمس .

يذكر أن وزارة الصحة وكعادتها في كل موسم حج تنفذ برنامج (إنقاذ حياة) الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، الغسيل الكلوي بنوعيه البريتوني والدموي، المناظير الهضمية، بالإضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاجها المرضى الحجاج.

كما تعمل الصحة على تفعيل خدمات الطب الميداني والطوارئ في الحج، حيث جهزت أسطولاً يضم 100 سيارة إسعاف صغيرة، تعمل كوحدات عناية مركزة متحركة، للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة في الميدان بالإضافة إلى 80 سيارة إسعاف كبيرة عالية التجهيز.

وتقوم الصحة, بتسخير جميع الإمكانيات البشرية لخدمة الحجاج حيث يتم تكليف ما يقارب 29000 ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج.