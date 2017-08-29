صراحة – فيصل القحطاني : نفذت الشركة السعودية للخدمات الأرضية برنامج إزالة الأجسام الغريبة داخل ساحات المطارات خلال فترة الحج , بدايةً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , ثم مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ,وذلك للتأكد من خلوها من الأجسام الغريبة, وذلك في إطار تحقيق معايير الأمن والسلامة التي تندرج تحت المسؤولية الاجتماعية للشركة , في مبادرة من الشركة الرائدة في تقديم خدمات متكاملة للمناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة , ومشاركة القطاعات المعنية تحت مظلة هيئة الطيران المدني , بحضور مسؤولي تلك الجهات والعاملين بساحات المطارات .

وتأتي تلك الإجراءات ضمن البرنامج الدوري الذي اعتمدته الشركة لجميع مطارات المملكة , تماشياً مع سياستها التي تحرص على تقديم خدماتها بأعلى المعاييرالعالمية مع الحرص على تطبيق أفضل ممارسات الأمن والسلامة , حيث أن الأجسام الغريبة F.O.D هي عبارة عن المخلفات الناتجة عن العمليات التشغيلية في ساحة المطار , والتي تؤثر على محركات الطائرات ومحركات المعدات الأرضية الأخرى .

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد بن خلف العتيبي, أن الهدف من تنظيم حملة إزالة الأجسام الغريبة من ساحة المطار ياتي ضمن البرامج التي أطلقتها الشركة , وتنفيذها مع شركائها للتأكد الدائم من خلو الساحات من الأجسام الغريبة, مبيناً أنه قد تم البدء في تطبيق هذه الحملة في ثلاثة من مطارات المملكة الرئيسية الدمام , وجدة , والمدينة , وتستمر الحملة حتى تغطي جميع مطارات المملكة , والتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة داخل ساحات مطارات المملكة .