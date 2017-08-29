صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت الأحوال المدنية عن قائمة مكاتبها التي تعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك في نظام المواعيد الالكتروني، وضمت القائمة مجموعة من المكاتب الرجالية والنسائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن طبيعة عمل الأحوال المدنية تتطلب الاستمرار والتواجد الدائم لتقديم الخدمات لكافة شرائح المجتمع، خصوصاً خلال فترة الحج، اذ أن الأحوال المدنية معنية بإصدار تصاريح الحج للمواطنين والغائها، إضافة إلى تسجيل واقعات الميلاد والوفاة للحجاج الأجانب وخصصت مواقع داخل المشاعر المقدسة وعلى طرق قوافل الحجاج تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمة على أكمل وجه.

وأضاف الجاسر أن بإمكان المواطنين إنهاء مجموعة من الخدمات التي يرغبون بها الكترونياً دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية كخدمة ” طباعة تصاريح الحج للمواطنين” و ” الغاء تصاريح الحج للمواطنين” وخدمة “بياناتي” التي تمكن المواطن من تفويض القطاع الحكومي بالاطلاع على بياناته الكترونياً.

واضاف أنه بإمكان المواطنين الاستفادة من بقية الخدمات عن طريق حجز موعد الكتروني لدى أقرب مكتب لديهم، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية أو تجديدها”.