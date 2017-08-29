صراحة – محمد المحسن : تشارك أمانة منطقة الرياض، الادارة العامة لشئون الزراعة بمنطقة الرياض، وهيئة الغذاء والدواء، بحملة “أضحيتي” التي تقام في المولات والأسواق، وتستهدف رفع مستوى الوعي بالطرق السليمة لاختيار الأضحية، من خلال أهم المعايير الصحية والبيطرية .

ويجري خلال الحملة التي تستمر حتى يوم التاسع من ذي الحجة، نشر رول آب في الأسواق التجارية المركزية، يتضمن تقديم معلومات علمية، وطرق إرشادية حول أفضل الطرق لاختيار الأضحية، وطرق كشف العيوب فيها، وضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الأضحية أثناء الذبح، والتوصيات الخاصة بالتخلص من الفضلات والبقايا بطرق آمنة.

وتضمنت الحملة التحذير من المسالخ غير النظامية، وأبرز المشاكل الصحية التي تترتب على عدم فحص الأضحية بيطريا، ودور النواقل مثل الذباب وغيره في الأمراض عند الذبح في المواقع العشوائية.

وتضمنت الحملة توزيع هدايا ومطويات على الجمهور، وذلك بمشاركة نجوم التواصل الاجتماعي “السوشل ميديا”.