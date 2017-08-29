صراحة – فيصل القحطاني : قام معالي نائب وزير الصحة الاستاذ / حمد الضويلع صباح اليوم بزياره تفقدية لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة يرافقه وكيل الوزارة للصحة العامة الدكتور / هاني جوخدار و وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور /طريف الأعمى و مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي ، أطلع خلالها على سير العمل بهذه المراكز و ما قدمته في وقت سابق من خدمات تجاه حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ ، و أستمع إلى شرح تفصيلي عن الإستعدادات التي أتخذها المركز لخدمة ضيوف الرحمن و المنجزات التي تم تحقيقها ، و الجهود المبذولة لرعاية صحة الحجاج بشقيها العلاجي والوقائي لمنع وفادة الأمراض المعدية للمملكة ، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين من منفذ مطار الملك عبد العزيز الدولي ( 930.730 ) حاج ، في حين بلغ عدد المطعمين بلقاح شلل الأطفال بالمنفذ ( 242.627 ) حاج ، أما عدد المطعمين بالعقار الوقائي فبلغ ( 162.627) حاج . كما قام خلال جولته بالمرور علي جميع الأقسام و أبدى رضاه عما شاهده من جاهزية عالية ، و قد أعرب معاليه في نهاية جولته عن شكره لجميع العاملين بهذه المراكزعلى جهودهم التي يبذلونها ، حاثاً ببذل مزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لحجاج هذا العام .

كما ألتقى معاليه أثناء الجولة بمدير صالات الحج و العمرة المهندس عبد المجيد أفغاني .

من جهة أخرى قام معاليه أيضاً بزيارة تفقدية لمجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة أطمأن من خلالها على سير العمل بالمجمع و الخدمات المقدمة لاسيماً و أن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يعد أحد المجمعات الداعمة بالحج ، و قام خلال زيارته بتدشين الصالة الرياضية و العلاج الطبيعي في المجمع ، بالإضافة إلى تدشين وحدة جراحات اليوم الواحد ، و قسم الرعاية الصحية المنزلية .

وختام زيارته للمجمع قدم شكره الى العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة للارتقاء بتقديم الخدمة الصحية بالمجمع.