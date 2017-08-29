صراحة – نواف العايد : أكدت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم، نجاح الخطة التشغيلية لقدوم الحجاج، حيث بلغ عدد الحجاج القادمين عبر مجمع صالات الحج والعمرة قرابة (950 ألف حاج)، وصلوا على متن 4755 رحلة جوية، وسط معدل انضباط تشغيلي مرتفع للرحلات في مواعيدها المجدولة .

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، المهندس عبدالله بن مسعد الريمي: إن مجمع صالات الحج والعمرة شهد هذا العام ارتفاعا ملحوظا في عدد الحجاج القادمين بلغ قرابة 38% مقارنة بمرحلة القدوم للعام الماضي، وهو ما استدعى مضاعفة جهود كافة القطاعات الحكومية وتسخير جميع الإمكانيات والجهود لضمان وصول حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة بكل يسر ومرونة، من خلال الاستعدادات الميدانية الكبيرة وتكثيف التنسيق والعمل المشترك مع الجهات المعنية ذات العلاقة لخدمة حجاج بيت الله الحرام .

وأضاف المهندس الريمي: إن ما تحقق جاء بفضل الله أولا ثم توجيهات القيادة الرشيدة ومتابعتهم الدائمة وحرصهم على حل أي تحديات وتوفير كل سبل الراحة لحجاج من كل أنحاء العالم، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الجهات الحكومية العاملة بالمطار دون استثناء، التي بذلت الكثير من الجهد من خلال منظومة عمل جماعي تجسدت فيه روح الفريق الواحد المتناغم للوصول لما يُشرِّف بلادنا الغالية من خدمة ضيوف الرحمن .

وكانت إدارة مطار الملك عبدالعزيز قد دأبت منذ انطلاقة موسم الحج في كل عام باستقبال الحجاج والمعتمرين بمجمع الصالات المخصصة لهم, وفق آلية تشغيل خاصة تضمن انسيابية الحجيج القادمين والمغادرين ، عبر تجهيز جميع صالات السفر للقدوم بدءاً من غرة ذي القعدة حتى السادس من شهر ذي الحجة ، ومن ثم يتم إعادة تجهيزها مرة أخرى في وضعية المغادرة بكامل مرافقه ابتداءً من يوم 13 من شهر ذي الحجة إنطلاقا برحلات الحج الداخلية ثم الدولية والتي تستمر حتى منتصف شهر محرم.

يُذكر أن مجمع صالات الحج والعمرة يضم 14 صالة سفر مجهزة بجميع التجهيزات اللازمة للتشغيل الأمثل, وتحوي 10 جسوراً متحركة لنقل الركاب للطائرات مباشرة ، و 420 كاونترًا لإنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى 16 نقطة تشغيلية للجمارك، و 12 سيرًا للأمتعة ، و 10 آلاف مقعد انتظار للمسافرين ، و 40 مصلىً بمناطق الانتظار، في حين تبلغ مساحة الخيام المكشوفة قرابة 140 ألف متر مربع تم تزويدها بعدد 40 جهازاً للتكييف، فيما تتسع ساحة وقوف الطائرات لــ 47 طائرة في وقت واحد، في حين بلغت أقصى طاقة استيعابية هذا العام لمجمع صالات الحج والعمرة قرابة 70 ألف راكب خلال يوم واحد، وفي الوقت نفسه يتربع فندق فاخر في قلب مجمع صالات الحج والعمرة لخدمة المسافرين, ويتسع لـ 123 نزيلاً في اليوم الواحد .