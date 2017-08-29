صراحة – فيصل القحطاني : أطلق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بالمراكز والدور الايوائية الرجالية والنسائية التابعة له خلال هذا الأسبوع أكثر من 200 برنامج وفعالية بمناسبة دخول العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة والإستعداد لعيد الأضحى .

وتتنوع هذه البرامج، التي تنظمها “مراكز التأهيل ودور التربية والحضانة للأيتام والرعاية الاجتماعية والحماية ومؤسستي التربية النموذجية للبنين ورعاية الفتيات ، لتشمل المحاضرات الدينية والتوعوية عن فضل العشر من ذي الحجة وأحكام الأضحية ومناسك الحج وآداب العيدين والبرامج الثقافية والترفيهية بمشاركة الفرق التطوعية وبعض الجهات الخارجية.

وتشمل الفعاليات كذلك برامج اجتماعية متنوعة مثل زيارة المرضى المنومين في المستشفيات، وبرامج التسوق للعيد، وشراء الأضحية والجلسات الداخلية والرحلات، إضافةً إلى إقامة الإفطار الجماعي يوم عرفه لجميع المشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز بمشاركة بعض الموظفين والموظفات المكلفين بالعمل خلال هذه الأيام .