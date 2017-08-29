صراحة – نواف العايد : تشارك جوالة الجامعة في موسم حج العام الحالي 1438 بفرقتين كشفيتين لتقديم العديد من البرامج والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خالد الوادعي، أن الفرقتين تم اختيارهما بعناية وفق معايير معينة بعدد 28 طالبا منتظما من طلاب الجامعة لمساندة الجهات الحكومية العاملة بالحج من خلال تنطيم تفويج الحجاج من مقار سكنهم حسب الجدول المخصص لكل مكتب لأداء نسك رمي الجمرات، والعودة بهم حسب المسار المحدد، والخطة المعدة لذلك، إضافة إلى تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن عبر إرشادهم، ومساعدة كبار السن أيضاً.

وأكد الوادعي أن مشاركة جوالة الجامعة في موسم حج هذا العام تأتي ضمن المشاركات السنوية التي تحرص عليها الجامعة من خلال الجوالة، والتي حققت خلالها نجاحات لافتة في تنفيذ المهام الموكلة إليها.