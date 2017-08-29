صراحة – فيصل القحطاني : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة” للرد على كوريا الشمالية بعدما أطلقت بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا فوق اليابان .

واضاف الرئيس ترامب في بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض اليوم، أن ” العالم تلقى رسالة كوريا الشمالية الأخيرة بوضوح شديد ، وأبدى استغرابه من موقف هذا النظام لجيرانه ولكل أعضاء مجلس الأمن وللحد الأدنى من معايير السلوك الدولي المقبول .”

وتابع البيان أنه “ستزيد أساليب التهديد وزعزعة الاستقرار من عزلة النظام الكوري الشمالي بالمنطقة وبين كل دول العالم “.