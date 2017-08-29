صراحة – وكالات : كشف مصدر بالتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ”داعش،” أن قوة أمريكية تعرضت لإطلاق نار من قبل مقاتلين تدعمهم تركيا، شمال سوريا، في حادثة وقعت الأسبوع الماضي.

وبين المصدر أن القوة الأمريكية ردت وأطلقت النار، مؤكدا على أنه لم يسجل أي إصابات بين عناصر الجانبين، وملقيا الضوء على أن الجيش التركي ليس من قام بالهجوم بل هم مقاتلون تدعمهم أنقرة يتكونون من مقاتلين عرب وتركمان، بمهمة إبعاد تنظيم داعش عن المناطق الحدودية مع تركيا شمال سوريا.

ويذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد أسابيع على هجمات تعرضت لها قوات أمريكية شمال سوريا وتم تأكيدها من قبل المتحدث باسم التحالف الدولي، الكولونيل رايان ديلون، الذي أكد بدوره على أن قوات التحالف “تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها.”