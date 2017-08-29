صراحة – محمد المحسن : أكد معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري مجدداً حرص المملكة العربية السعودية على النأي بعبادة الحج عن أي تسييس ، أو تحزبات ، أو شعارات طائفية أو مذهبية ، أو توجهات سياسية .

وقال : إن المملكة العربية السعودية نأت بالحج عن التسييس وعن الشعارات الطائفية والحزبية منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـــ رحمه الله ـــ إلى يومنا هذا , مشددا على أن الحج عبادة عظيمة وولاة الآمر ـــ حفظهم الله ـــ دائماً يؤكدون على هذا الأمر الإستراتيجي الذي تنطلق منه كافة الأجهزة الحكومية، وكافة الأجهزة الخدمية التي تخدم ضيوف الرحمن، لذلك يأتي التأكيد دائماً على أن الحج شعيرة دينية يجب أن تعظم، وأن ترتفع عن الأهواء السياسية، والتوجهات السياسية، والطائفية، والحزبية.

وواصل معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الجولة التي قام بها اليوم في مساجد المشاعر المقدسة برفقه فضيلة مدير فرع الوزارة بمكة المكرمة الشيخ علي بن سالم العبدلي وعدد من المهندسين والفنيين في الفرع قائلاً : إن المملكة العربية السعودية ترفض كما ورد على لسان مسؤوليها أي محاوله من أي طرف , سواء كانت دول ، أو أحزاب ، أو جماعات لتسييس الحج وتوجيهه إلى وجهه غير التي أمر الله سبحانه وتعالى، وهي تحقيق التوحيد، وإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام .

وقد وقف معاليه خلال جولته على جاهزية المساجد عن كثب ومدى استكمال الخدمات اللازمة لها لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وذلك من حيث تزويدها بالفرش والمصاحف، والاطمئنان على أعمال التكييف والإنارة الداخلية والخارجية والصوتيات الخاصة بالسماعات، إضافة إلى التأكد من نظافة دورات المياه خاصة وأنها ستشهد ـــ بمشيئة الله تعالى ـــ توافد أعداد كبيرة من الحجيج بدءاً من يوم غد الثامن ” يوم التروية” ــ بإذن الله تعالى ــ .