صراحة – (رويترز) – أعلن موناكو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع ستيفان يوفيتيتش مهاجم إنترناسيونالي الإيطالي بعقد لمدة أربع سنوات دون الكشف عن المقابل المادي يوم الثلاثاء.

وانتقل يوفيتيتش مهاجم الجبل الأسود إلى إنترناسيونالي قادما من مانشستر سيتي بعقد دائم في يناير كانون الثاني الماضي بعدما قضى 18 شهرا على سبيل الإعارة.

وقضى المهاجم البالغ عمره 27 عاما النصف الثاني من الموسم الماضي مع أشبيلية الإسباني وسجل سبعة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى في 24 مباراة.

وقال يوفيتيتش لموقع موناكو على الإنترنت “أنا سعيد جدا بالوجود هنا. موناكو فريق كبير وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وأحرز لقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي. هناك العديد من اللاعبين الرائعين في هذا الفريق”.

وذكرت تقارير فرنسية أن يوفيتيتش سيقود خط الهجوم بدلا من الشاب كيليان مبابي الذي بات قريبا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان.