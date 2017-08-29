صراحة – الأحساء : أكملت أمانة محافظة الأحساء تجهيزاتها للمسالخ لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك بهدف التيسير عليهم في استلام وتسليم الذبائح.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل الملحم، في جولته التفقدية للمسالخ اليوم، أن الأمانة عملت على اتخاذ الإجراءات الحثيثة لاستقبال الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قبل لجان الإشراف التابعة للأمانة ، بالإضافة إلى تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين والتأكيد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية الكُلية لأعداد الذبائح خلال أيام عيد الأضحى المبارك تُقدر بحوالي 20 ألف رأس من الأنعام يومياً.

وأشار إلى أن الأمانة كلّفت لجنة الذبح العشوائي والتي تُعنى بمتابعة ورصد مخالفات الذبح العشوائي خارج المسالخ واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لافتا إلى أنه سيتم استقبال الأنعام صبيحة يوم العيد وترقيمها، بينما ستستقبل المسالخ قاصديها بعد صلاة العيد مباشرةً حسب التسلسل الرقمي.

وأفاد مدير إدارة المسالخ ومراقبة الماشية الدكتور علي العطية، أن الأمانة وضعت البرامج والآليات المستمرة للتأكيد على عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم ويتضمن ذلك تخصيص مجموعة من العاملين لاستلام الذبائح وتوصيلها إلى مدخل الحظائر وبعدها يتم إعطاء المواطن أو المقيم الرقم الخاص بها ويُراعى في ذلك وقت الدخول والاستلام ليتم تسليم الذبائح في فترة محددة تلاشياً للانتظار الطويل والازدحام.

وبين الدكتور العطية، أنه تم زيادة أعداد الأطباء البيطريين للكشف على المواشي أثناء دخولها الحظائر للتأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل الذبح واستبعاد مالا يُذبح حسب اللائحة التنفيذية لتنظيم المسالخ وفحص اللحوم الصادرة من الوزارة، مضاعفة عدد الجزارين، والتأكيد على عاملي النظافة بتنظيف صالات الذبح ورفع مخلّفات الذبائح مباشرةً، حيث تم توفير أجهزة تعقيم للأرضيات والجدران وعمل التطهير اللازم لصالات الذبح ومرافق المسالخ، واستبدال جميع أدوات الــذبح ووسائل نقل الذبائح وخلافه ، والتأكيد على مشغلي المسالخ بالتقيد والالتزام بتسعيرة الذبح المنصوص عليها في أيام العيد.

يذكر أن إحصائية صادرة عن وكالة الخدمات بأمانة الأحساء، بينت أن مذبوحات الأنعام في المسالخ الـثلاثة التابعة للأمانة هم المسلخ المركزي، ومسلخ العمران ، ومسلخ العيون، بلغت حتى نهاية شهر ذوالقعدة من العام الحالي نحو 342433 من الضأن والأبقار والجِمال، بينما تم الإعدام الجُزئي لـ 28801 لأعضاء جُزئية من المذبوحات، وكذلك الإعدام الكُلي لـ 826 من الأنعام التي أثبتت الفحوص البيطرية عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.