صراحة – الرياض : أوضحت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن أنها وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، تتابع بشكل مستمر وبالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن أوضاع المواطنين السعوديين إثر أعصار (هارفي ) الذي ضرب ولاية تكساس الجمعة الماضي.

وقالت القنصلية في بيان صحفي اليوم :” إنه تم تقديم العون والمساعدة للمواطنين الذين تعرضت مناطقهم للفيضانات، وتم نقلهم إلى مناطق آمنة وتأمين السكن لهم”.

وأكدت القنصلية “أن جميع المواطنين السعوديين بخير ولله الحمد حتى صدور هذا البيان “.